Кривавий Місяць 8 листопада: у чому унікальність затемнення і чи можна буде побачити в Україні

У вівторок, 8 листопада, фахівці прогнозують незвичайну астрономічну подію - Кривавий Місяць.

Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail, інформує Апостроф .

За даними видання, Кривавий Місяць зійде 8 листопада, а особливу астрономічну подію буде видно у деяких частинах Північної, Центральної та Південної Америк.

Затемнення вчені пояснюють тим, що в певний період Земля, Сонце і Місяць ідеально вирівняні, і єдине сонячне світло, що досягає місячної поверхні, проходить через атмосферу нашої планети. Тобто чим більше пилу в атмосфері нашої планети, тим червонішим стає Місяць.

Місячне затемнення є рідкісним ще з такої причини, що подібна астрономічна подія відбудеться наступного разу лише після 2025 року.

"Місяць мідно-червоного кольору буде видно неозброєним оком, і ви зможете побачити все затемнення у розгорнутому вигляді ще до сходу Сонця", - цитує прес-службу космічного агентства NASA.

8 листопада пік затемнення за київським часом припаде на 13:02. Відповідно, українці не зможуть помилуватися астрономічною подією неозброєним оком. Крім цього, як попереджають вчені, за допомогою телескопа це явище з України теж не буде видно, адже затемнення станеться нижче за лінію горизонту.

У Європі побачити Кривавий Місяць зможуть жителі крайнього північного сходу, а на решті континенту затемнення не буде видно. Найкраще спостерігати за таким явищем буде над Тихим океаном та здебільшого Північної Америки. Крім цього, Кривавий Місяць 8 листопада побачать жителі Австралії та Азії.