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2023-03-01
До тепла ще далеко: якою буде погода 2 березня
У четвер, 2 березня, на території України буде хмарна з проясненнями, не дуже тепла погода.
Про це інформує Укргідрометцентр, інформує
Опадів не очікується.
Вітер північно-західний , 7-12 м/с.
Вночі температура сягатиме 1-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу, а вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.
У Києві вночі -2...-4 градуси, вдень температура повітря прогріється до +3...+5 градусів.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що у кінці березня очікується майже літня температура повітря.
Олексій Руденко, Апостроф