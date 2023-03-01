До тепла ще далеко: якою буде погода 2 березня

У четвер, 2 березня, на території України буде хмарна з проясненнями, не дуже тепла погода.

Про це інформує Укргідрометцентр, інформує Апостроф .

Опадів не очікується.

Вітер північно-західний , 7-12 м/с.

Вночі температура сягатиме 1-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу, а вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві вночі -2...-4 градуси, вдень температура повітря прогріється до +3...+5 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що у кінці березня очікується майже літня температура повітря.