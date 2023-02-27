Тепло буде не одразу: чого чекати від погоди у березні

До початку календарної весни залишилося менше двох днів, але за прогнозами синоптиків, у березні в Україні буде досить прохолодно. У більшості українських областей стовпчики термометра піднімуться вище за +10 градусів лише ближче до кінця місяця.

Про це свідчать прогнози метеосайту Gismeteo.ua, інформує Апостроф.

У західному регіоні, а також у центрі та на північному сході на початку березня прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу. Ночами стовпчики термометрів опускатимуться нижче нульової позначки.

Не набагато тепліше у перший місяць весни буде і на півдні та південному сході України. Відносно тепла погода встановиться там ближче до середини місяця.

Традиційно у березні буде багато дощів, причому місцями вони будуть затяжними – з другого тижня до початку квітня. При цьому на довгоочікувані сонячні дні перший місяць весни буде досить скупим.


Олена Руденко, Апостроф





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