Забути про ранню весну? Яка погода буде в Україні в березні

У найближчі дні в Україні дещо потеплішає, проте наступного тижня холодні повітряні маси повернуться до північно-східних регіонів і залишаться там і в березні.

Про це свідчить прогноз на метеосайте Gismeteo, інформує Апостроф .

Як зазначають синоптики, 22-24 лютого, вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях стовпчики термометрів опустяться до -14...-10 градусів, вдень температура буде варіюватися від -4 до 0 градусів.

На решті території країни суттєвого похолодання не передбачається.

А ось у березні справжня зимова погода пануватиме в цих регіонах цілий тиждень, з 8 по 13 число, де вночі можливе зниження температури до -9.

У південних регіонах буде холодно, мороз прогнозується до -5 градусів. Вдень температура коливатиметься від незначного мінусу до невеликих плюсів, опадів не очікується.

У Києві в цей період вночі прогнозується -7...-5 градусів, вдень від -3 до -1 градуса.

Згідно з прогнозами, у березні температурні показники будуть коливатися від незначного "мінусу" в нічний час доби до невеликих "плюсів" у денний час.