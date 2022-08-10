Цього тижня можна буде побачити пік метеорного дощу Персеїди

Щороку з середини липня до кінця серпня мешканці Землі можуть спостерігати яскраву подію на небі – метеорний потік Персеїди. Це один з найкрасивіших зорепадів року, цьогоріч його пік припаде на ніч з 11 на 12 серпня, повідомляє Science Alert.

Не дуже хороша новина полягає в тому, що цього року пік збігається з повнею, тому світло Місяця заважатиме спостереженню за метеорами.