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2022-08-10
Цього тижня можна буде побачити пік метеорного дощу Персеїди
Пік зорепада припаде на ніч з 11 на 12 серпня.
Пік метеорного потоку Персеїди припаде на ніч з 11 на 12 серпня© NASA
Щороку з середини липня до кінця серпня мешканці Землі можуть спостерігати яскраву подію на небі – метеорний потік Персеїди. Це один з найкрасивіших зорепадів року, цьогоріч його пік припаде на ніч з 11 на 12 серпня, повідомляє
Не дуже хороша новина полягає в тому, що цього року пік збігається з повнею, тому світло Місяця заважатиме спостереженню за метеорами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua