Наступного тижня відбудеться останнє місячне затемнення цього року

У вівторок, 8 листопада, відбудеться місячне затемнення. Як повідомляє Live Science , це буде останнє місячне затемнення цього року і останнє повне місячне затемнення до 2025-го. Супутник Землі проходитиме через тінь планети протягом 90 хвилин.

Але побачити явище можна буде не скрізь. Спостерігати за затемненням зможуть жителі Східної Азії, Австралії, тихоокеанського узбережжя та Північної Америки. Таким чином, побачити затемнення в Україні буде не можна.