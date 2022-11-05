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2022-11-05
Наступного тижня відбудеться останнє місячне затемнення цього року
Але побачити це явище можна буде лише у деяких регіонах Землі, інформує
Місячне затемнення відбудеться 8 листопада© Facebook/Константин Миронов
У вівторок, 8 листопада, відбудеться місячне затемнення. Як повідомляє
Але побачити явище можна буде не скрізь. Спостерігати за затемненням зможуть жителі Східної Азії, Австралії, тихоокеанського узбережжя та Північної Америки. Таким чином, побачити затемнення в Україні буде не можна.
Фаїна Вауліна, ZN.ua