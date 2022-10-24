Цього тижня Україна перейде на зимовий час: куди перевести стрілки годинника

Це відбудеться в останню неділю жовтня.

Цього тижня Україна перейде на зимовий час: куди перевести стрілки годинника
© pixabay/free-photos

Україна щороку переходить на зимовий час. Цей рік не став виключенням – стрілки годинника українці мають перевести вже цього тижня, в ніч на неділю.

Куди треба перевести стрілки годинника

В Україні вже давно говорять про скасування практики переведення годинників. Але поки така вона ще не скасована, ми продовжимо перекладати стрілки годинників восени та навесні.

Сучасні гаджети та комп’ютери зазвичай автоматично переходять на зимовий час, але на механічних годинниках та будильниках це треба робити вручну.

Стрілки годинника в Україні на зимовий час переводять на одну годину назад в останню неділю жовтня рівно о 04:00. Відповідно, у 2022 році час буде переведено в ніч з 29 на 30 жовтня.

У тимчасово окупованому Криму та на частині Донецької та Луганської областей не переводять годинник на зимовий та літній час.

У країнах Євросоюзу, перехід на зимовий час здійснюється в останню неділю жовтня. 30 жовтня о 04:00 стрілки годинника пересунуть на годину назад.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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