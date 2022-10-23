В Україну повернеться потепління та припиняться дощі: синоптики прогнозують зміну погоди з наступного тижня

Дощі залишать Україну вже за кілька днів. За прогнозом синоптиків, наприкінці жовтня до країни повернеться "бабине літо". У більшості областей потеплішає до +18...+21 градусів.

Синоптик Стас Щедрін прогнозує, що з наступного тижня в Україні потеплішає і буде сухо. Денна температура повітря збільшиться до +15...+19 градусів, а на півдні вдень буде до +21. Ночі також стануть теплішими. За словами Щедріна, потеплішає до +5...+10 градусів, у північних областях – до +3...+7 градусів.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що вже з понеділка, 24 жовтня, у Києві потеплішає до +14...+16 градусів, у більшості областей температура вночі буде в межах +4...10 градусів, удень підвищиться до +10... +16 градусів. Така погода у столиці протримається приблизно до 5 листопада, після чого знову розпочнеться похолодання.

У західних областях після дощового тижня очікується тиждень без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +14...+17, в Ужгороді - до +18 градусів. Вночі синоптик передає +6...+10 градусів у середньому.

На півдні країни очікується із завтрашнього дня вдень до +15...+18 градусів та до +6...+9 градусів вночі. Короткочасні опади передбачаються лише 26 жовтня. Решту тижня буде сухо та сонячно.

У східних областях найближчий тиждень буде також теплим, але з опадами. Суха погода встановиться лише з 28 жовтня. До цього дня вдень буде від +9 до +14 градусів, уночі - від +8 до +11 градусів. Після цього опадів не буде до 7 листопада.

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