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2022-10-23
Перехід на зимовий час: як підготувати організм
Готуватися до переведення стрілок годинника краще починати за тиждень, інформує
Україна перейде на зимовий час вже наступного тижня© pixabay/free-photos
Наступними вихідними, у ніч проти 30 жовтня ,Україна переходить на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.
За словами медиків, перехід на зимовий час наш організм переносить краще ніж на літній. Але все ж таки для нього це певний стрес, а отже, до переведення стрілок годинника краще готується заздалегідь.
Фаїна Вауліна, ZN.ua