Перехід на зимовий час: як підготувати організм

Наступними вихідними, у ніч проти 30 жовтня ,Україна переходить на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

За словами медиків, перехід на зимовий час наш організм переносить краще ніж на літній. Але все ж таки для нього це певний стрес, а отже, до переведення стрілок годинника краще готується заздалегідь.