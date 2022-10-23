Перехід на зимовий час: як підготувати організм

Готуватися до переведення стрілок годинника краще починати за тиждень, інформує ZN.ua.

Перехід на зимовий час: як підготувати організм
Україна перейде на зимовий час вже наступного тижня
© pixabay/free-photos

Наступними вихідними, у ніч проти 30 жовтня ,Україна переходить на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

За словами медиків, перехід на зимовий час наш організм переносить краще ніж на літній. Але все ж таки для нього це певний стрес, а отже, до переведення стрілок годинника краще готується заздалегідь.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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