Наша країна перейшла на зимовий час

Стрілки годинника перевели на одну годину назад.

Наша країна перейшла на зимовий час
У ніч проти 30 жовтня Україна перейшла на зимовий час
© depositphotos/ z576

Щороку в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Не став винятком і цей рік, перехід було здійснено в ніч з 29 на 30 жовтня.

О 4 годині ранку стрілки годинника необхідно було перевести на годину назад.

Перехід на зимовий та літній час в Україні регламентується ухвалою Кабінету міністрів «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року. У ній наказано, що перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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