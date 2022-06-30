Україна перетворилася на справжні тропіки: прогноз погоди на 30 червня

В Україні в четвер, 30 червня, очікується по-справжньому літня погода. Щоправда, на певній частині нашої країни синоптики прогнозують дощі та грози, інформує Апостроф .

За даними Укргідрометцентру, найспекотніше цього дня буде у західних областях країни.

За прогнозами синоптиків, на Закарпатті вдень очікується до 38 градусів тепла, що є одним із рекордних показників цього літа.

Водночас, в інших західних областях очікується від 31 до 36 градусів тепла. Дощить на Заході лише у Рівненській області.

Також опади очікуються у центральних, північних та південних областях. Там вдень синоптики прогнозують щонайбільше 31 градус тепла.

У східних областях не буде дощів, але температура буде трохи нижче - до 28 градусів тепла.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 червня, у Києві помітили незвичайну хмару, після чого в місті розбушувалася гроза.