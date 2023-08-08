Липень 2023 року встановив кілька температурних рекордів

Кожен день місяця був спекотнішим, ніж у середньому минулого.

Комбінація літа в Північній півкулі, Ель-Ніньо, що розвивається, і підвищення викидів парникових газів зробила липень 2023 найспекотнішим місяцем в історії спостережень. Саме по собі це не викликає подиву, але кліматологів непокоїть розмір стрибка, який здійснила температура, повідомляє IFLScience.

У липні спека досягла рекордних значень © Фото из открытых источников

Перевірка всіх даних займе деякий час, але попередня оцінка Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу передбачає, що середня глобальна температура цього місяця буде на 0,32 градуса за Цельсієм вищою, ніж у попередньому місяці-рекордсмені, червні 2019 року, інформує ZN.ua .

Може здатися, що це не такі вже й великі цифри рекорду. Але попередній був встановлений із різницею 0,04 градуса Цельсія порівняно з липнем 2016-го. Тобто це набагато більше, ніж приріст, який спостерігається зазвичай. Такого стрибка не було з того часу, як почали фіксуватися світові рекорди.

Ці цифри були отримані від Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ЄЦСПП) і не включають останній тиждень місяця. Інші інструменти та аналізи дають дещо інші цифри, але всі згодні з тим, що липень був набагато спекотнішим, ніж усі місяці до цього. І жодних свідчень, що останній тиждень місяця може якось змінити цю картину, немає.

"Рекордні температури є частиною тенденції різкого підвищення глобальних температур. Антропогенні викиди, зрештою, є основною причиною підвищення температури. Рекорд липня навряд чи залишиться ізольованим цього року, сезонні прогнози C3S показують, що температури над сушею, ймовірно, будуть значно вищими за середню, перевищивши 80-й процентиль кліматології для пори року", - заявив Карло Буонтемпо з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

Зазначається, що до минулого місяця у світі не було жодного дня із середньою температурою понад 17 градусів Цельсія з моменту початку спостережень. Але в липні 2023 року таких днів було 26, хоча ця оцінка також попередня.

І щоб цей глобальний рекорд було встановлено, знадобилося безліч локальних рекордів, кількість яких важко підрахувати. Вони включають найспекотніший день у Китаї, коли температура піднялася до 52,2 градуса Цельсія. Найвищу північну температуру в 48,9 градусів Цельсія, яка була зареєстрована 16 липня, і, ймовірно, найвищу температуру поверхні океану, яку зареєстрували біля узбережжя Флориди.