Осінь та зима у Києві будуть теплими: детальний прогноз до лютого 2023 року

Синоптики дали прогноз на всю осінь та зиму 2022-2023 року в Києві. Експерти показали, коли випаде перший сніг та наскільки холодною буде зима, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані тематичного порталу Wisemeteo.

У вересні перші два тижні будуть ще з літньою погодою, але з 14 числа температура в столиці вдень опуститься +13 градусів. До кінця місяця ситуація вирівняється – 30 вересня буде +20 градусів. У вересні очікується вісім дощових днів: 7-8, 15-16, 20-21, 24 та 30 числа.

У жовтні температура повітря поступово падатиме, а 31 жовтня буде всього +9 градусів вдень. З 9 жовтня температура повітря не перевищуватиме +15 градусів. Дощі будуть 1-2, 9, 15-18 числа.

У листопаді максимальна температура буде 10 числа – до 11 градусів тепла та 19 жовтня – до 12 градусів тепла. Середня температура у жовтні прогнозується +7 градусів, а мінімальна +3 в останні дні місяця. Дощові опади очікуються 22-24 та 30 числа, сніг - 29 жовтня.

У Києві буде перший мінус удень, місцями йтиме сніг, а середня температура повітря буде +2..+3 градуси. Сніг очікується 8-12 і на Новий рік – 31 грудня (0 градусів вночі та вдень).

У січні буде більше сніжних днів, а мінімальна температура вдень очікується -5 градусів морозу. Сніг синоптики прогнозують 8-12, 17-18, 21-23, 26, 30-31 січня. Середня температура повітря становить +1 градус.

Синоптики опублікували не весь прогноз на лютий, лише до 7 числа. Цими днями у столиці України очікується вдень від +3 до 0, зі снігом 2 та 7 лютого.


Катерина Глянько, Апостроф





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