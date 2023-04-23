В Києві паводок йде на спад, але в країні досі підтоплено 1200 дворів

Рівень води в Дніпрі за добу впав на п’ять сантиметрів.

В Києві паводок продовжує йти на спад. Зокрема порівняно з учора рівень води в столиці біля моста «Метро» на 5 сантиметрів нижчий, ніж добу тому, повідомили в Київській міській військовій адміністрації, інформує ZN.ua.

В Києві паводок йде на спад, але в країні досі підтоплено 1200 дворів
© Скріншот з відео

«Станом на 10 ранку 23 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад», - зазначили в КМВА.

При цьому досі в місті є підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що гідрологічна ситуація в країні на разі контрольована, хоча сезонне підняття рівня води у річках зафіксоване в дев’яти областях. При цьому спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Досі підтопленими залишаються 1225 дворогосподарств: Чернігівська область – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 135, Дніпропетровська – 102, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18, та 219 будинків. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь.

Досі порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів – 32 на Чернігівщині та з одним на Київщині.

У столиці паводок підтопив острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків та прибережну зону на Оболоні.


Ірина Знась, ZN.ua





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