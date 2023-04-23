В Києві паводок йде на спад, але в країні досі підтоплено 1200 дворів
Рівень води в Дніпрі за добу впав на п’ять сантиметрів.
В Києві паводок продовжує йти на спад. Зокрема порівняно з учора рівень води в столиці біля моста «Метро» на 5 сантиметрів нижчий, ніж добу тому,
«Станом на 10 ранку 23 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад», - зазначили в КМВА.
При цьому досі в місті є підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій
Досі підтопленими залишаються 1225 дворогосподарств: Чернігівська область – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 135, Дніпропетровська – 102, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18, та 219 будинків. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь.
Досі порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів – 32 на Чернігівщині та з одним на Київщині.
У столиці паводок підтопив острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків та прибережну зону на Оболоні.