Обіцяє бути холодною та сухою: прогноз погоди у Києві навесні

Синоптики прогнозують у Києві цієї весни холодну погоду, але без значних опадів. Тепліше стане традиційно з другої половини сезону, але все одно холодніше, ніж за аналогічний період минулого року, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Wisemeteo.

Березень

Фото: wisemeteo.com

Хоч опадів у цьому місяці небагато, але буде холодно - у середньому, близько 3 градусів. З середини березня трохи потеплішає, температура триматиметься на 7-8 градусів тепла. Також на цей місяць припадає день весняного рівнодення, коли тривалість дня майже дорівнює тривалості ночі.

Квітень

Фото: wisemeteo.com

За прогнозами синоптиків, середня температура у квітні буде 8 градусів тепла, але буде декілька днів до +13 градусів, чого не було у березні. Також очікуються помірні дощі з 29 квітня.

Травень

Фото: wisemeteo.com

Декілька похмурих днів у Києві все ж таки не оминути, але рясних дощів не передбачається. У травні будуть температурні "гойдалки", від 6°C до 20°C. Середня температура місяця прогнозується +14°C. З середини травня можна буде вже ходити майже у футболках, стовпчики термометра триматимуться на рівні +20 градусів.

Варто зазначити, що середня температура у столиці цієї весни складе 8°C. У березні максимальний плюс буде 11°C, у квітні +21°C, а в травні +22°C. Максимальний мінус у березні -10°C, у квітні 0°C , у травні -6°C.

Фото: wisemeteo.com