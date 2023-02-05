В Україні вперше вводять повну заборону на вилов щуки

З 15 лютого по 31 березня в Україні вперше діятиме повна заборона на вилов щуки. Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

"Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", - йдеться в повідомленні.