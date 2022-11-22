Погода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопада

У середу, 23 листопада суттєвих опадів в Україні не передбачається, проте під ногами буде каша, а подекуди можлива й ожеледиця, інформує Апостроф .

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

За її словами невеликий крижаний дощ можливий вночі на сході країни, а вдень - у Чернівецькій області. В інших областях передбачається похмура погода без істотних опадів, проте із розталим снігом на землі.

Температура повітря переважно триматиметься близько нуля, на ніч опускаючись до мінусових позначок. У той же час, на сході стовпчики термометрів піднімуться і до плюсових температур - +3+8, а на півдні температура повітря становитиме +7+12 градусів.

У столиці 23 листопада опадів не передбачається, удень температура триматиметься близько нуля, уночі - -1-4. За словами синоптика, на дорогах може бути слизько.