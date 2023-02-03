Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, заморозки посиляться із суботи, 4 лютого. Вночі у західних та північних областях буде до -5...-7 градусів, на сході - до -6 градусів, на півдні - до -1...+3 градусів. Температура повітря вдень також буде нижче нуля. У неділю, 5 лютого, на Закарпатті вдарить уночі до -10 градусів морозу. У центрі та на півночі України очікується до -6...-8 градусів, на півдні та сході синоптики обіцяють до максимум -7 градусів морозу.



В Україні похолодає до -16 градусів на вихідних - прогноз погоди

Лютий в Україні у багатьох областях розпочався зі снігопадів. Синоптики попереджають, що до кінця цього тижня у більшості регіонів країни опади посиляться, а температура повітря знизиться. Подекуди очікуються заморозки до -16 градусів.

В Україні похолодає до -16 градусів: синоптики розповіли, якою буде погода найближчими днями

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, заморозки посиляться із суботи, 4 лютого. Вночі у західних та північних областях буде до -5...-7 градусів, на сході - до -6 градусів, на півдні - до -1...+3 градусів. Температура повітря вдень також буде нижче нуля.

У неділю, 5 лютого, на Закарпатті вдарить уночі до -10 градусів морозу. У центрі та на півночі України очікується до -6...-8 градусів, на півдні та сході синоптики обіцяють до максимум -7 градусів морозу.

В Україні похолодає до -16 градусів: синоптики розповіли, якою буде погода найближчими днями

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже у п'ятницю, 3 лютого, температура в Карпатах уночі опуститься до -16 градусів, на решті території країни очікується до -10 градусів. Місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +4 градусів, у південних областях повітря прогріється до +2...+7 градусів.

Синоптик додав, що 4–5 лютого в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10...-5 градусів, удень буде -5...0 градусів.

Відома синоптик Наталка Діденко також підтвердила, що похолодання в Україні розпочнеться з найближчих суботи-неділі, і весь наступний тиждень буде морозним та з періодичними снігопадами.

Раніше синоптики назвали три знаки Зодіаку, яким лютий принесе фінансове благополуччя.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Україну завалить майже півметровим шаром снігу: карта та датаУкраїну завалить майже півметровим шаром снігу: карта та дата
Магнітні бурі у лютому: прогноз небезпечних днівМагнітні бурі у лютому: прогноз небезпечних днів
В Україні похолодає до -16 градусів на вихідних - прогноз погоди
Ранньої весни чекати не варто: лютий розпочнеться зі снігопадів та хуртовини, коли чекати негодиРанньої весни чекати не варто: лютий розпочнеться зі снігопадів та хуртовини, коли чекати негоди
Блок рекламы


Похожие новости
Магнітні бурі у лютому: прогноз небезпечних днівМагнітні бурі у лютому: прогноз небезпечних днів
В Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогнозВ Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогноз
Прогноз погоди на 13 грудня від УкргідрометцентруПрогноз погоди на 13 грудня від Укргідрометцентру
Магнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудняМагнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудня
В Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудняВ Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудня
Весна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дніВесна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дні
Магнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днівМагнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днів
Вже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудніВже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудні
Погода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопадаПогода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопада
"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу
Последние новости
Подгружаем последние новости