В Україні похолодає до -16 градусів на вихідних - прогноз погоди

Лютий в Україні у багатьох областях розпочався зі снігопадів. Синоптики попереджають, що до кінця цього тижня у більшості регіонів країни опади посиляться, а температура повітря знизиться. Подекуди очікуються заморозки до -16 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, заморозки посиляться із суботи, 4 лютого. Вночі у західних та північних областях буде до -5...-7 градусів, на сході - до -6 градусів, на півдні - до -1...+3 градусів. Температура повітря вдень також буде нижче нуля.

У неділю, 5 лютого, на Закарпатті вдарить уночі до -10 градусів морозу. У центрі та на півночі України очікується до -6...-8 градусів, на півдні та сході синоптики обіцяють до максимум -7 градусів морозу.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже у п'ятницю, 3 лютого, температура в Карпатах уночі опуститься до -16 градусів, на решті території країни очікується до -10 градусів. Місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +4 градусів, у південних областях повітря прогріється до +2...+7 градусів.

Синоптик додав, що 4–5 лютого в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10...-5 градусів, удень буде -5...0 градусів.



Відома синоптик Наталка Діденко також підтвердила, що похолодання в Україні розпочнеться з найближчих суботи-неділі, і весь наступний тиждень буде морозним та з періодичними снігопадами.

Раніше синоптики назвали три знаки Зодіаку, яким лютий принесе фінансове благополуччя.