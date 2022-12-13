В Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогноз

Погода в Україні в середу, 14 грудня, обіцяє бути морозною без істотних опадів.

Про це повідомила відома синоптика Наталія Діденко, інформує Апостроф.

Згідно з прогнозом, на більшій частині території очікується пауза в опади. Якщо дощі та сніг і йтимуть, то несуттєві.

На дорогах у середу буде ожеледиця. У зв'язку з цим потрібно бути обережнішими на слизьких тротуарах та дорогах.

"Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - зазначила синоптик.

У Києві без опадів. Вночі у столиці температура -5...-7 градусів, удень -2...-4.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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