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2022-12-13
В Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогноз
Погода в Україні в середу, 14 грудня, обіцяє бути морозною без істотних опадів.
Про це повідомила відома синоптика Наталія Діденко, інформує
Згідно з прогнозом, на більшій частині території очікується пауза в опади. Якщо дощі та сніг і йтимуть, то несуттєві.
На дорогах у середу буде ожеледиця. У зв'язку з цим потрібно бути обережнішими на слизьких тротуарах та дорогах.
"Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - зазначила синоптик.
У Києві без опадів. Вночі у столиці температура -5...-7 градусів, удень -2...-4.
Сергій Прилуцький, Апостроф