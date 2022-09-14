Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023

За прогнозами синоптиків, зима 2022-2023 не буде надто холодною - температура повітря в середньому становитиме близько 0°C, а днів з опадами буде не більше 28 в цілому за сезон, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Wisemeteo.

Згідно інформації ресурсу, справжня зимова погода почнеться приблизно 9-го грудня - вперше за сезон позначка термометра сягне -1°C та випаде сніг. Температура повітря цього місяця у Києві коливатиметься від -4°C до +5°C. Приблизно третину місяця світитиме сонце, а протягом половини грудня йтиме дощ, мокрий дощ або сніг. Напередодні Нового року синоптики обіцяють невеликий сніг та близько 0°C.

У січні 2023 року стовпчики термометрів максимально опустяться до -5°C, при цьому буде кілька відносно теплих днів, коли температура сягне +4°C. У першій половині місяця більшість днів будуть сонячними, 11-13 січня варто чекати снігової погоди.

У лютому майже усі дні будуть із плюсовою температурою - від 0°C до +5°C. Найнижче стовпчики термометрів опустяться 4 лютого до -1°C. Частина днів будуть сонячними або з невеликою хмарністю. Близько трьох днів сніжитиме, можливий також мокрий дощ.