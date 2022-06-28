Липень у Києві буде з аномальною спекою: прогноз погоди на кожен день

У Києві в липні температура повітря буде досить комфортною для мешканців столиці, однак у деякі дні очікується справжня спека та періодичні дощі, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані сайту Wisemeteo.

Так, вдень термометри показуватимуть здебільшого близько 25 градусів, уночі - в середньому 17, але ближче до кінця місяця повітря прогріється до 22 градусів.

Початок липня буде спекотним та сонячним - очікується температура до 32 градусів. Така ж спека буде 9 липня і наприкінці місяця.

Також очікується кілька дощових днів, а саме 6,7, 14-17, 24 та 28 червня. Цими днями буде трохи прохолодніше, проте температура повітря не опускатиметься нижче 22 градусів, за винятком 14 липня, коли термометри можуть показати 19 градусів.


Марія Швець, Апостроф





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