Парад планет: у світанковому небі можна спостерігати рідкісне явище

У червні цього року мешканці Землі можуть спостерігати рідкісне явище – парад п'яти планет Сонячної системи. Спостерігати за явищем можна незадовго до світанку, повідомляє Spaceweather .

Так, за даними сайту, найбільш оптимальний час спостережень – з 21 по 26 червня, коли Місяць «перестрибує з планети на планету», дозволяючи спостерігати серію з'єднань.