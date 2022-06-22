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2022-06-22
Парад планет: у світанковому небі можна спостерігати рідкісне явище
Найбільш оптимальний час для спостережень – до 26 червня, інформує
Планети можна побачити перед сходом сонця© skyandtelescope.com
У червні цього року мешканці Землі можуть спостерігати рідкісне явище – парад п'яти планет Сонячної системи. Спостерігати за явищем можна незадовго до світанку, повідомляє
Так, за даними сайту, найбільш оптимальний час спостережень – з 21 по 26 червня, коли Місяць «перестрибує з планети на планету», дозволяючи спостерігати серію з'єднань.
Фаїна Вауліна, ZN.ua