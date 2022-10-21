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2022-10-21
Наступного тижня відбудеться часткове сонячне затемнення: чи буде його видно в Україні
Побачити його можна буде на території України.
Наступного вівторка, 25 жовтня, мешканці Землі зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення, повідомляє
Спостерігати затемнення можна буде на території Європи, півночі Африки та Центральної Азії. Максимум спостерігатиметься на території Росії, там Місяць закриє 82% сонячного диска, на заході Європи явище буде менш видовищним, приховано буде лише 15-30% зірки.
Для мешканців нашої країни Місяць закриє Сонце приблизно на 60%.
Фаїна Вауліна, ZN.ua