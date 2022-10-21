Наступного тижня відбудеться часткове сонячне затемнення: чи буде його видно в Україні

Наступного вівторка, 25 жовтня, мешканці Землі зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення, повідомляє Forbes . Як випливає з назви, тінь Місяця закриє Сонце не повністю, перекривши лише частину диска зірки. Подія відкриє коридор затемнень, за нею послідує місячне затемнення 8 листопада.

Спостерігати затемнення можна буде на території Європи, півночі Африки та Центральної Азії. Максимум спостерігатиметься на території Росії, там Місяць закриє 82% сонячного диска, на заході Європи явище буде менш видовищним, приховано буде лише 15-30% зірки.

Для мешканців нашої країни Місяць закриє Сонце приблизно на 60%.