«Бурхливі» вихідні: Землю може накрити магнітна буря

Сонце увійшло активну фазу свого циклу, тому Землі почастішали магнітні бурі. Одна з таких подій, ймовірно, накриє нашу планету у вихідні, свідчать дані сайту відстеження космічної погоди Spaceweather .

Зазначається, що 28 лютого Сонце випустило спалах класу М8.6, який супроводжувався корональним викидом маси. Потік плазми мчить до нашої планети і досягне її у суботу, 4 березня.

Вчені прогнозують, що цього дня накриє Землю магнітна буря категорії G1, слабка.