«Бурхливі» вихідні: Землю може накрити магнітна буря

28 лютого на Сонці стався спалах.

«Бурхливі» вихідні: Землю може накрити магнітна буря
Вчені очікують магнітну бурю на вихідних
© NASA

Сонце увійшло активну фазу свого циклу, тому Землі почастішали магнітні бурі. Одна з таких подій, ймовірно, накриє нашу планету у вихідні, свідчать дані сайту відстеження космічної погоди Spaceweather.

Зазначається, що 28 лютого Сонце випустило спалах класу М8.6, який супроводжувався корональним викидом маси. Потік плазми мчить до нашої планети і досягне її у суботу, 4 березня.

Вчені прогнозують, що цього дня накриє Землю магнітна буря категорії G1, слабка.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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