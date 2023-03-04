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2023-03-04
«Бурхливі» вихідні: Землю може накрити магнітна буря
28 лютого на Сонці стався спалах.
Вчені очікують магнітну бурю на вихідних© NASA
Сонце увійшло активну фазу свого циклу, тому Землі почастішали магнітні бурі. Одна з таких подій, ймовірно, накриє нашу планету у вихідні, свідчать дані сайту відстеження космічної погоди
Зазначається, що 28 лютого Сонце випустило спалах класу М8.6, який супроводжувався корональним викидом маси. Потік плазми мчить до нашої планети і досягне її у суботу, 4 березня.
Вчені прогнозують, що цього дня накриє Землю магнітна буря категорії G1, слабка.
Фаїна Вауліна, ZN.ua