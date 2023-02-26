У Карпатах зійшла лавина: ДСНС попередила про небезпеку
В Івано-Франківська область у горах рятувальники зафіксували сходження лавини. Закликають громадян утриматися від походів у гори, інформує
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Там зазначили, що днями зійшла невелика лавина на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський у бік полонини Шешорська.
Зараз у регіоні діє штормове попередження у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами. Упродовж 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвщини утримуватиметься суттєва сніголавинна небезпека (третій рівень).
"Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у найближчі дні в Україні дещо потеплішає, проте наступного тижня холодні повітряні маси повернуться до північно-східних регіонів, і залишаться там і в березні.