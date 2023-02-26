У Карпатах зійшла лавина: ДСНС попередила про небезпеку

В Івано-Франківська область у горах рятувальники зафіксували сходження лавини. Закликають громадян утриматися від походів у гори, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що днями зійшла невелика лавина на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський у бік полонини Шешорська.

Зараз у регіоні діє штормове попередження у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами. Упродовж 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвщини утримуватиметься суттєва сніголавинна небезпека (третій рівень).

"Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у найближчі дні в Україні дещо потеплішає, проте наступного тижня холодні повітряні маси повернуться до північно-східних регіонів, і залишаться там і в березні.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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