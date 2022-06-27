Спека до +35: синоптик попередила, скільки днів терпіти і з якої дати стане легше дихати

Спека до +35: синоптик попередила, скільки днів терпіти і з якої дати стане легше дихати

Погода влаштує українцям справжє випробовування спекою, стовбчики термометрів злетять до +35 °С.

Про це, як пише Politeka.net попередила відомий синоптик Наталка Діденко. Тим, хто не любить і погано переносить спеку синоптик радить у найближчі два-три дні причаїтися за заштореними вікнами, регулярно робити вологе прибирання, вибиратися на вулицю або рано-вранці, або після 18-19 години.

«Бо вже завтра, 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28+33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок - навряд, світитиме літнє сонце. Проте! Завтра аж ввечері все ж короткочасні дощі з грозами можливі у північних, східних та центральних областях та локально в Карпатах», - розповіла Діденко.

За її словами, у західних областях та в південній частині у вівторок буде сухо.

У Києві сильна спека буде аж до середи включно – очікується +30, +34 градуси.

«Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів. Завтра у столиці - переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози», - розповіла синоптик.

погода, хмара над містом, дощ

Також Діденко повідомила, що «стане легше дихати» вже з четверга, 30 червня.


Катерина Петренко, politeka.net





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