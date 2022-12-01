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2022-12-01
Магнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днів
Перша буря очікується Землі вже на початку місяця.
Перша магнітна буря очікується вже 1-2 грудня© European Space Agency
Вчені дали прогноз магнітних бур на грудень. Перша з них може накрити Землю вже 1-2 грудня.
Вона пов'язана з потоком сонячного вітру, який мчить до нашої планети. Він виходить з корональної діри, що утворилася в атмосфері Сонця.
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Слабка магнітна буря, класу G1, очікується на планеті 28 грудня.
Фаїна Вауліна, ZN.ua