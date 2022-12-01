Магнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днів

Вчені дали прогноз магнітних бур на грудень. Перша з них може накрити Землю вже 1-2 грудня.

Вона пов'язана з потоком сонячного вітру, який мчить до нашої планети. Він виходить з корональної діри, що утворилася в атмосфері Сонця.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США , геомагнітне поле Землі буде збудженим з 1 по 3 грудня, 8-9 грудня, 17-18 та 22-24 грудня.

Слабка магнітна буря, класу G1, очікується на планеті 28 грудня.