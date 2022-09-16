Хвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижня

В Україні 16-18 вересня очікуються дощі із грозами, хоч подекуди буде сонячно і температура повітря прогріється до 28 градусів, інформує Апостроф.

Про це повідомляють фахівці Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 16 вересня, на більшій частині території країни буде хмарна та дощова погода, лише на півдні вигляне сонце і температура повітря підвищиться вдень до +26...+28 градусів. На решті території стовпчики термометрів показуватимуть +18...+24 градуси. Найхолодніше буде на заході +17..+19. Нічна температура не опускатиметься ниже +12 градусів.

У суботу, 17 вересня, усю територію України накриють дощі з грозами. Лише на північному заході та на крайньому сході буде сухо. Температура повітря вдень НА заході коливатиметься в межах +12..+14 градусів, +15...+19°C на півночі та в центрі, +24...+26 - на півдні, +19...+25 - на сході. Нічна температура не опускатиметься ниже +5...+7 градусів - на півночі та заході, на півдні та сході - ниже +13...+15.

У неділю, 18 вересня, так само на всій території країни очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень заході буде на рівні +8..+12 градусів, +13...+18°C на півночі та в центрі, +20...+27 - на півдні, +21...+28°C - на сході. Нічна температура не опускатиметься ниже +7 градусів - на заході, на півночі - ниже +8°C, на сході та півдні - нижче +13...+15°C.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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