Похолодання та дощі: яким регіонам України пощастить із погодою наприкінці тижня

Завтра на Україну чекає перший серйозний наступ справжньої осінньої погоди, з дощами та похолоданням. Втім, у деяких регіонах погода ще ненадовго залишиться комфортною та сонячною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вже у п'ятницю, 9 вересня, на заході, півдні та центрі країни проллються дощі, на Закарпатті навіть із грозами. Температура в дощових регіонах коливатиметься від +13 до +24 вдень, вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8...+15. На півночі та сході опадів не очікується, проте буде хмарно. Вдень температура варіюватиметься від +16 до +25, вночі ж від +3...+5 у Сумській та Чернігівській областях, до +13...+16 у Херсонській, Одеській та Миколаївській, інформує Апостроф .

У суботу, 10 вересня, дощі пройдуть вже майже по всій території нашої країни. Грози очікуються на Закарпатті, у Буковині, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у столичному регіоні. Дощі не торкнуться лише Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської області, а також АР Крим. Денна температура коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла, а нічна – від +9 до +15.

У неділю, 11 вересня, дощі також розосередяться по всій країні, місцями грози, окрім Донецької та Луганської областей, де утримається хмарна погода. Денна температура там підніметься до +17…+19, а вночі стовпчики термометрів впадуть до +7…+11. На заході країни вдень +12...+18°, вночі - +9...+14°. На півночі вдень на синоптики очікують +11...+13, вночі - +8...+10. На сході +15...+19 вдень і вночі +7...+11. На півдні, незважаючи на зливи, буде досить тепло - +20...+23 вдень та +13...+16 вночі.