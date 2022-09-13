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2022-09-13
У Дніпрі потеплішає до 30 градусів: коли чекати на спеку
Після двох тижнів прохолодної та місцями дощової погоди на Україну повернеться літнє тепло.
Потепління розпочнеться із західних областей, а до вихідних дійде і до Дніпра, повідомляють синоптичні сайти.
14-15 вересня на Дніпропетровщині ще буде прохолодно – +15…+17 градусів. Дощ.
У п'ятницю, 16 вересня, температура повітря збільшиться до +25 градусів. Синоптики обіцяють короткочасний дощ.
Найтепліший день цього тижня буде у неділю. Очікується до 30 градусів тепла. Можливі грози та дощі.
Однак таке тепло буде недовго. Далі температура зменшиться до комфортних +20 градусів.
Алексей Ионов, politeka.net