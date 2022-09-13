У Дніпрі потеплішає до 30 градусів: коли чекати на спеку

Днепр

Після двох тижнів прохолодної та місцями дощової погоди на Україну повернеться літнє тепло.

Потепління розпочнеться із західних областей, а до вихідних дійде і до Дніпра, повідомляють синоптичні сайти.

14-15 вересня на Дніпропетровщині ще буде прохолодно – +15…+17 градусів. Дощ.

У п'ятницю, 16 вересня, температура повітря збільшиться до +25 градусів. Синоптики обіцяють короткочасний дощ.

Найтепліший день цього тижня буде у неділю. Очікується до 30 градусів тепла. Можливі грози та дощі.

Однак таке тепло буде недовго. Далі температура зменшиться до комфортних +20 градусів.


Алексей Ионов, politeka.net





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