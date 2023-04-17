До критичного рівня води у Дніпрі лишається ще 50-60 см – КМДА

У департаменті муніципальної безпеки КМДА пояснили, чому цього року склалася така ситуація з наводненням.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у Києві пік весняної повені очікується 22 квітня, повідомили в Київській міській держадміністрації. Станом на зараз до критичного рівня води лишається ще 50-60 см, інформує ZN.ua.

До критичного рівня води у Дніпрі лишається ще 50-60 см – КМДА
© dsns.gov.ua

У КМДА зазначили, що головна причина підтоплень – це весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках. Однак рівень води в Дніпрі у столиці завжди регулювався за допомогою роботи каскаду дніпровських гідроелектростанцій. При цьому, сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному обсязі, тому інші греблі роблять все можливе, аби скоригувати ситуацію.

У держадміністрації Києва запевнили, що комунальники та синоптики постійно моніторять рівень Дніпра. За даними Укргідрометцентру, станом на 12:00 17 квітня рівень води у Дніпрі становить 9 359 см за Балтійською системою висот. Тоді як критичний рівень – 9 415 см.

«До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги мешканцям», – розповів директор Департамент муніципальної безпеки Роман Ткачук.





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До критичного рівня води у Дніпрі лишається ще 50-60 см – КМДАДо критичного рівня води у Дніпрі лишається ще 50-60 см – КМДА
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