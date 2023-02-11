На Київщині утворився крижаний затор: можливий підйом води в Десні

В Україні поки що спостерігаються морози, але вже відсьогодні, 10 лютого по понеділок, 13 лютого, на Київщині зміниться гідрологічна ситуація.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує Апостроф .

Як наголошується, внаслідок зажорів льоду, тобто закупорки живого перерізу русла річки в період льодоставу, на пригирловій ділянці Десни у Броварському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води.

Рівень води коливатиметься на 0,1-0,6 м за добу з подальшим затопленням заплави нижче поста Літки.

Не виключене, як повідомляють синоптики, й ймовірне початкове затоплення лівого берега заплави біля с. Літки при утриманні і посиленні зажору льоду.

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки "жовтий".

Варто зазначити, що зажор, який стискує живий перетин потоку і приводить до підйому рівня води, зниження пропускної здатності русла й можливого затоплення прибережних ділянок річки, спостерігаються на початку зими, тоді як затори — наприкінці зими та навесні.