На Київщині утворився крижаний затор: можливий підйом води в Десні

В Україні поки що спостерігаються морози, але вже відсьогодні, 10 лютого по понеділок, 13 лютого, на Київщині зміниться гідрологічна ситуація.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує Апостроф.

Як наголошується, внаслідок зажорів льоду, тобто закупорки живого перерізу русла річки в період льодоставу, на пригирловій ділянці Десни у Броварському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води.

Рівень води коливатиметься на 0,1-0,6 м за добу з подальшим затопленням заплави нижче поста Літки.

Не виключене, як повідомляють синоптики, й ймовірне початкове затоплення лівого берега заплави біля с. Літки при утриманні і посиленні зажору льоду.

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки "жовтий".

Варто зазначити, що зажор, який стискує живий перетин потоку і приводить до підйому рівня води, зниження пропускної здатності русла й можливого затоплення прибережних ділянок річки, спостерігаються на початку зими, тоді як затори — наприкінці зими та навесні.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Мінус 80 градусів: США огорнув рекордний холод. Температура – як на МарсіМінус 80 градусів: США огорнув рекордний холод. Температура – як на Марсі
Коли у Києві закінчаться денні морози: прогноз синоптиків до кінця місяцяКоли у Києві закінчаться денні морози: прогноз синоптиків до кінця місяця
Ожеледиця на дорогах та мороз до -10: прогноз погоди на 6 лютого.Ожеледиця на дорогах та мороз до -10: прогноз погоди на 6 лютого.
В Україні вперше вводять повну заборону на вилов щукиВ Україні вперше вводять повну заборону на вилов щуки
Сніг і до -18 градусів морозу: де сьогодні в Україні буде по-справжньому зимова погодаСніг і до -18 градусів морозу: де сьогодні в Україні буде по-справжньому зимова погода
Блок рекламы


Похожие новости
Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українцівРівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців
Переход на летнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часовПереход на летнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов
Днепр накроет второй волной снегопадов, водителей просят не выезжать
Во Львовской области в реках за два дня образовались ледовые заторы, достигшие двух километров
Водитель из Сингапура стал свидетелем двух ударов молнии в одно место (ВИДЕО)
В Украине ожидаются шквалы и дожди – водителей просят проявить осторожность
ГСЧС: пожар, возникший возле Пущи-Водицы, тушат лесники (ВИДЕО)
На плотине ДнероГЭС образовался многокилометровый затор из-за сильного ливня в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)
В Норвегии начали возводить самый высокий деревянный дом
Украина переводит стрелки
Последние новости
Подгружаем последние новости