Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців

Дніпро, річка

Мешканці української столиці помітили, що рівень води в Дніпрі та затоках річки різко змінився.

Так, навіть відбулося незначне підтопленням берегів в парку "Наталка" та поруч з новим пішохідним мостом, який веде на острів.

«Зараз у Дніпрі рівень води зростає, Київська ГЕС спускає воду, вони виробляють електроенергію. Електроенергії не вистачає», – пояснював експерт у сфері ЖКГ, який раніше очолював профільну комісію у Громадській раді при КМДА Олег Попенко.

Тим часом у КМДА повідомили, що підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва не перевищує аварійних значень і пов’язано з інтенсивною роботою ГЕС.

«Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України», - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що ситуація контрольована і рівень води стабілізується протягом тижня.

«ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі – компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України. Місто просить мешканців зменшити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень із 17:00 до 22:00», - звернулися у КМДА до українців.

Київ, Дніпро, вид на місто, панорама

Крім того, додамо, що у Києві з ранку через дефіцит потужності обмежили електропостачання всіх трьох черг споживачів.

Також зі своїм зверненням до українців звернулося МВС. Так, у міністерстві повідомили, що видача водійських посвідчень та реєстрація авто призупинені.

Це сталося через перебої з електрикою - не працює Національна автоматизована інформаційна система.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Буде набагато тепліше: до кінця жовтня частина України чекає ще на одне "бабине літо", картаБуде набагато тепліше: до кінця жовтня частина України чекає ще на одне "бабине літо", карта
Репутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтняРепутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтня
Суха, сонячна, але трохи свіжа: прогноз погоди в Україні на вихідніСуха, сонячна, але трохи свіжа: прогноз погоди в Україні на вихідні
У жовтні Землю накриють ще дві магнітні бурі: названі датиУ жовтні Землю накриють ще дві магнітні бурі: названі дати
Температура до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтняТемпература до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтня
Блок рекламы


Похожие новости
На українців чекає неприємний сюрприз: якою буде погода на вихіднихНа українців чекає неприємний сюрприз: якою буде погода на вихідних
У Дніпрі потеплішає до 30 градусів: коли чекати на спекуУ Дніпрі потеплішає до 30 градусів: коли чекати на спеку
Найбільше гірське озеро України Синевир зміліло до рекордного мінімуму за всю історію спостережень: що відбувається з водоймоюНайбільше гірське озеро України Синевир зміліло до рекордного мінімуму за всю історію спостережень: що відбувається з водоймою
Осінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпняОсінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпня
Погода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозоюПогода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозою
Коли у Києві різко похолодає: прогноз погоди у вересні на кожен деньКоли у Києві різко похолодає: прогноз погоди у вересні на кожен день
Осінь одразу вступить у свої права: на початку вересня в Україні різко похолодаєОсінь одразу вступить у свої права: на початку вересня в Україні різко похолодає
Українців попередили про нову небезпеку, що насувається, буде до +40: "Передайте це тим..."Українців попередили про нову небезпеку, що насувається, буде до +40: "Передайте це тим..."
Вдарить до +38°: українців попередили про аномальну спеку, коли чекати на підвищення температуриВдарить до +38°: українців попередили про аномальну спеку, коли чекати на підвищення температури
Спека в Україні різко спаде, але не скоро: названо точні датиСпека в Україні різко спаде, але не скоро: названо точні дати
Последние новости
Подгружаем последние новости