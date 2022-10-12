Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців

Мешканці української столиці помітили, що рівень води в Дніпрі та затоках річки різко змінився.

Так, навіть відбулося незначне підтопленням берегів в парку "Наталка" та поруч з новим пішохідним мостом, який веде на острів.

«Зараз у Дніпрі рівень води зростає, Київська ГЕС спускає воду, вони виробляють електроенергію. Електроенергії не вистачає», – пояснював експерт у сфері ЖКГ, який раніше очолював профільну комісію у Громадській раді при КМДА Олег Попенко.

Тим часом у КМДА повідомили, що підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва не перевищує аварійних значень і пов’язано з інтенсивною роботою ГЕС.

«Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України», - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що ситуація контрольована і рівень води стабілізується протягом тижня.

«ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі – компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України. Місто просить мешканців зменшити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень із 17:00 до 22:00», - звернулися у КМДА до українців.

Крім того, додамо, що у Києві з ранку через дефіцит потужності обмежили електропостачання всіх трьох черг споживачів.

Також зі своїм зверненням до українців звернулося МВС. Так, у міністерстві повідомили, що видача водійських посвідчень та реєстрація авто призупинені.

Це сталося через перебої з електрикою - не працює Національна автоматизована інформаційна система.