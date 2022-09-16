На українців чекає неприємний сюрприз: якою буде погода на вихідних

В Україні найближчого вікенду очікується погіршення погоди: дощі з грозами та суттєве зниження температури повітря.

Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру, інформує Апостроф.

У суботу, 17 вересня, майже по всій території пройдуть зливи та грози. Не буде дощів тільки у північно-західних областях, там обіцяють сонячну погоду з незначною хмарністю. Температура повітря вдень на заході становитиме +13...+17 градусів, на півночі та в центрі +15...+18°C, на півдні +23...+26°C, на сході +20...+24°C. Уночі на півночі, заході та в центрі температура не опускатиметься ниже +8...+11 градусів, на півдні та сході - ниже +15°C.

У Києві 17 вересня прогнозують дощі з грозами. Температура повітря протягом дня буде на рівні +16...+18 градусів. Вночі не опуститься нижче +10°C.

У неділю, 18 вересня, дощова погода охопить цілком Україну. Температура повітря у деяких регіонах суттєво знизиться. Вдень на заході коливатиметься в межах +8..+13 градусів, на півночі +13...+15°C, у центральних областях буде +17...+19. На півдні та сході буде доволі тепло +21...+28°C. Нічна температура не опускатиметься ниже +6 градусів - на заході, на півночі - ниже +8°C, у центрі - нижче +10°C на сході та півдні - нижче +15°C.

У Києві 18 вересня очікується хмарна та дощова погода. Температура повітря протягом дня підвищиться до +13...+15 градусів. Вночі не опуститься нижче +10°C.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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