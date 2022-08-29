Найбільше гірське озеро України Синевир зміліло до рекордного мінімуму за всю історію спостережень: що відбувається з водоймою

Рівень найбільшого гірського озера України Синевир впав до найменшої позначки за всю його історію. Про це повідомляє Укрінформ.

Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала засуха, довго не було дощу.

Як пояснив місцевий гід Віталій Диблюк, на Синевирському острівці є позначка, що вказує рекордний мінімум, до якого раніше опускалася позначка рівня води в озері. Вона зафіксована влітку 2005 року.

"Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту. Від його висоти заміряють мінімум та максимум рівня води в озері. Цьогоріч він найменший за всю фіксовану історію озера", - сказав Диблюк.

Він розповів, що залежно від погодних умов рівень Синевиру коливається, інформує ZN.ua .

"Синевир по висотах рівня води може "стрибати" 5-7 метрів вверх-вниз", - сказав Диблюк.

Утім, з його слів, Синевир стане повноводнішим уже незабаром.

Зазвичай, живлення іде трьома струмками. Ранньої весни спостерігається масовий приплив води до озера через танення снігів в горах, менший за обсягом води, але так само потужний приплив води фіксують також восени, коли задощить.

"У нас уже почалися грозові дощі, це додає води в екосистемі. А восени озеро стане більшим за рахунок сезонних дощів" - сказав Диблюк.

"Синевир не пересохне, тому що він постійно живиться струмочками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають" - каже він.

Синевир - найбільше високогірне озеро в Україні. Розташоване на території Національного природного парку "Синевир", на висоті 989 метрів над рівнем моря. Озеро утворилось приблизно 10 тисяч років тому через потужний зсув гірських порід з північного схилу гори Красної, які перегородили долину потоку Озірного. Улоговина озера складається із вузьких западин – долин трьох потоків, які й нині впадають в озеро. У середній частині озера є підводний хребет, який під час зниження рівня води з’являється на поверхні водойми у вигляді невеликого острівця. З озера також є витік, відтак, Синевир - це саморегулюча система. Площа водного дзеркала відповідно до коливання рівнів води в озері змінюється від 4,45 до 7,58 га, найбільша глибина від 19 до 23,5 м та об’єм води – від 350 до 460 тис. м куб.

Синевир вважається найцікавішим об'єктом Національного природного парку "Синевир" і є однією з візитних карток Українських Карпат. Озеро входить до переліку 7-ми чудес України.