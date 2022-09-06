У вересні до України повернеться 30-градусна спека: карта та дати потепління

Перші дні календарної осені принесли в Україну досить відчутне похолодання, яке примусило витягти з шаф теплі речі, але незабаром відчутно потеплішає.

Про це свідчать дані радара ventusky.com, інформує Апостроф .

Помітне потепління на території країни очікується наступного тижня.

16 вересня на заході України, а також у Сумській та Черкаській областях вдень буде +17...+18 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +25...+27, а на решті території температура коливатиметься від +21 до +23°.

17 вересня захід країни, а також Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області отримають +15...+19 градусів. У Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Хмельницькій областях повітря прогріється до +22...+24. На півдні, а також у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях варто очікувати від +25 до +29

18 вересня лише на Закарпатті спостерігатиметься +20...+22 градуси. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині буде +24...+25 градусів. На решті території температура повітря коливатиметься від +26...+30° за Цельсієм.