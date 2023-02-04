У лютому в Україну прийде коротка "весна": карта погоди

Наступного тижня в Україні очікується суттєве потепління.

Про це свідчать дані тематичного порталу Ventusky, інформує Апостроф .

Зокрема, синоптики прогнозують покращення погодних умов наприкінці наступного тижня. За даними Ventusky, суттєве потепління зайде до України 12 лютого.

Температура повітря в регіонах, які синоптики віднесли до "зеленої зони", вдень становитиме до +6 градусів. 13-14 лютого, як інформує портал Ventusky, в Україні очікується аналогічна погода.

У середу, 15 лютого, синоптики прогнозують плюсову температуру в усіх регіонах України. В областях, які були віднесені до "жовтої" зони, вдень повітря може прогрітися до +8 градусів.

У четвер, 16 лютого, у "жовтій зоні" денна температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів. Крім цього, як стверджують синоптики, у період суттєвого потепління в Україні суттєвих опадів не очікуються.

З 17 лютого синоптики прогнозують похолодання, яке супроводжуватиметься суттєвим зниженням температури. Крім цього, у частині регіонів очікуються снігопади. Зранку сніг випаде у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Житомирській та Тернопільській областях, а також на півночі країни.

Вдень снігопади прогнозуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях.

Увечері 17 лютого снігопади прогнозуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Також невеликий сніг можливий у Карпатах та на північному заході України.