У лютому в Україну прийде коротка "весна": карта погоди
Наступного тижня в Україні очікується суттєве потепління.
Про це свідчать дані тематичного порталу Ventusky, інформує
Зокрема, синоптики прогнозують покращення погодних умов наприкінці наступного тижня. За даними Ventusky, суттєве потепління зайде до України 12 лютого.
Температура повітря в регіонах, які синоптики віднесли до "зеленої зони", вдень становитиме до +6 градусів. 13-14 лютого, як інформує портал Ventusky, в Україні очікується аналогічна погода.
У середу, 15 лютого, синоптики прогнозують плюсову температуру в усіх регіонах України. В областях, які були віднесені до "жовтої" зони, вдень повітря може прогрітися до +8 градусів.
У четвер, 16 лютого, у "жовтій зоні" денна температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів. Крім цього, як стверджують синоптики, у період суттєвого потепління в Україні суттєвих опадів не очікуються.
З 17 лютого синоптики прогнозують похолодання, яке супроводжуватиметься суттєвим зниженням температури. Крім цього, у частині регіонів очікуються снігопади. Зранку сніг випаде у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Житомирській та Тернопільській областях, а також на півночі країни.
Вдень снігопади прогнозуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях.
Увечері 17 лютого снігопади прогнозуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Також невеликий сніг можливий у Карпатах та на північному заході України.