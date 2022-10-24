Не лише дощі: негода повертається до України - де заливатиме

Бабине літо в Україні вже минуло, тому прохолодна осіння погода з дощами й туманами почала володарювати над українськими територіями, інформує Апостроф .

Синоптики метеорологічного сайту Ventusky зробили прогноз погоди на 25 жовтня, вівторок.

Погода вранці 25 жовтня

Ранок вівторка розпочнеться з туманної погоди на північному сході, північному заході й на Закарпатті. Разом з цим будуть і дощі в західних областях України, а також місцями в Чернігівській і Полтавській областях.

Погода вдень 25 жовтня

Дощова погода вдень пошириться на південь та північ: дощі очікуються у частині західних, центральних і південних областей, а також на Сумщині. Крім того, на Волині синоптики прогнозують дощ із грозою.

Погода ввечері 25 жовтня

Увечері вівторка в Україну повернуться осінні тумани, які накриють Закарпатську, Чернівецьку, частини Вінницької, Кіровоградської, Одеської областей, а також частково Донецьку область. Водночас очікуються і дощі з грозами, зокрема у західних і північних регіонах.

Погода вночі 25 жовтня

Вночі дощі зосередяться у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській і Львівській областях, але будуть незначними. Тумани очікуються на північному заході, частково в центральних і північних областях, а також на частині Одеської, Херсонської, Луганської областей і на півночі Криму.