Дощі в Україні не затримаються: синоптик розповів, коли погода зміниться

Кілька днів в Україні триматиметься доволі мерзенна погода, однак і похолодання, і дощі не затримаються недовго.

Такий оптимістичний прогноз видав народний синоптик Стас Щедрін, інформує Апостроф.

За його словами, вже з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла та переважно суха погода.

Вона затримається, щонайменше, до кінця жовтня.

Температура повітря зросте до +15...+19, а на півдні навіть до +21 удень. Потеплішають також і ночі, додав Стас Щедрін, зазначивши, що температурний режим у темний час доби коливатиметься в межах +5...+10, а на півночі +3...+7.


Олексій Руденко, Апостроф





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