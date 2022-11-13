Без дощів, але із заморозками: прогноз погоди у Києві до кінця листопада

Мешканці Києва у листопаді можуть не розраховувати на теплу погоду.

Про це свідчать дані тематичного порталу Meteoprog, інформує Апостроф.

За прогнозами синоптиків, "бабине літо" остаточно пішло з України, а на зміну йому прийшло похолодання з опадами та нічними заморозками.

Відносно теплий період без дощів експерти прогнозують до 17 листопада – середня денна температура становитиме від +4 до +6 градусів, а вночі можливе зниження температури до 0..+2. Похмура погода з дощами у Києві очікується наступних вихідних - 18 та 19 листопада.

Істотне зниження температури мешканці столиці відчують в останній декаді листопада. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +5 градусів, а вночі вже можливі заморозки до мінус трьох градусів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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