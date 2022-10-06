Буде набагато тепліше: до кінця жовтня частина України чекає ще на одне "бабине літо", карта

В Україні розпал "бабиного літа", але через деякий час в країні буде ще тепліше, ніж зараз.

Про це свідчить інформація погодного радару Ventusky, інформує Апостроф .

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні сухо, температура коливається в межах +15...+20 градусів, але за два тижні на українців чекає приємний синоптичний сюрприз.

18 жовтня у південних регіонах температура повітря прогріється до +23, на решті країни від +14 до +19.

Наступного дня, 19 жовтня, на півдні температура підскочить до +25 градусів, на сході країни буде до +22 градусів.

У той же час у центрі стовпчики термометрів покажуть +21, у ось у західних та північних областях всього від +10 до +15 градусів.