Десь густо, а десь пусто: які регіони України заллють дощі у суботу

Сьогодні, в суботу, 10 вересня, майже по всій території країни пройдуть опади у вигляді дощів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

Зливи очікуються на заході та центрі. Сильні дощі проллються на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Температура повітря вдень у цих регіонах коливатиметься від +15 до +18 градусів, уночі +9...+15.

Також дощі очікуються і у Луцькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Температура вдень +16...+24, уночі +10...+15.

Хмарну погоду без опадів синоптики прогнозують у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим. Денна температура становитиме +16...+24, вночі ж очікується +4...+16.

У Києві сьогодні обіцяють зливи. Температура вдень +13...+15, уночі +9...+11.