Чверть областей України заллють дощі, решта висушить сонце: погода на вівторок

В Україні у передостанній день літа, 30 серпня, погода буде неоднорідною. На заході та півдні прогнозують дощі з грозами, на решті території буде сухо й спекотно, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних областях країни температура повітря вночі очікується на рівні +12...+17 градусів. Вдень буде +22...+27 °C. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Вінниці прогнозують дощі з грозами.

На півночі країни стовпчики термометрів вночі показуватимуть +15...+17 градусів, вдень - +25...+28. Невелика хмарність, без опадів.

У центральних регіонах буде хмарно з проясненнями та сухо. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +15...+17 градусів, вдень підніметься до +26...+31 °C.

На сході завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря становитиме +15...+18 градусів, денна - +31...+33 °C.

У південних областях температура повітря вночі очікується на рівні +18...+23 градусів, а вдень буде +31...+34 °C. В Одесі та Миколаєві прогнозують дощі з грозами, при цьому стовпчики термометрів показуватимуть +29°...+34 °C.

У Києві у вівторок буде невелика хмарність. Температура повітря вночі буде на рівні +16...+18, вдень +26...28 °C.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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