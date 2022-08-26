Погода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозою

У п'ятницю, 26 серпня, в деяких регіонах України буде вітер зі швидкістю до 20 метрів за секунду.

Синоптики оголосили штормове попередження для Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Там очікується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 м/с.

У Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Тим часом, в Укргідрометцентрі попередили про високу пожежну небезпеку у кількох регіонах.

"26-28 серпня у північних, центральних, Донецькій, Харківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, 28 серпня та у Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у п'ятницю, 26 серпня, утримається спекотна суха погода.

На заході, півночі, сході та центрі температура коливатиметься від +28°С до +35°С.

А у Херсонській та Запорізькій областях синоптики прогнозують грозові дощі, стовпчики термометра покажуть +30...+32°С, уночі — +19...+21°С.