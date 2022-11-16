В Україну йдуть заморозки та снігопади: коли та в яких регіонах різко похолодає у листопаді

В Україні з 17 листопада розпочнеться справжня зима. Синоптики прогнозують дощі з переходом у мокрий сніг та нічні заморозки до -8 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у четвер місцями очікується налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с. На дорогах України ожеледиця. Температура повітря вдень у середньому буде від +5 до +10 градусів, вночі місцями до -8...-10 градусів.

У північних та більшості західних областей протягом доби температура коливатиметься від +3 до -2 градусів морозу. Пориви вітру будуть подекуди до 15-18 м/с.

На Закарпатті буде сухо та тепло - до +12... +15 градусів вдень. У Києві 17 листопада пройде мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень до 3 градусів тепла, вночі знизиться до -10 градусів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, похолодання в Україні триватиме до 22 листопада. У четвер удень, 17 листопада, у Києві буде близько нуля, максимум до +2 градусів тепла. Циклон із атмосферними фронтами, що рухаються з Південно-Західної Європи, принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Водіям рекомендують бути обережними на дорогах найближчими днями, та поміняти зимову гуму, якщо досі цього не зробили.

Раніше повідомлялося, яку погоду в Україні прогнозували синоптики на грудень 2022 року.