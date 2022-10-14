Морози не лише вночі: в Україні різко впала температура повітря, карта погоди

Бабине літо, яке радувало українців останніми днями, поступово поступається місцем осені - 14 жовтня вдень буде досить прохолодно, вранці місцями можливі заморозки.

Про це свідчить прогноз метеосайту Ventusky, інформує Апостроф.

Так, вранці у північних областях України (синя зона на карті) стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів. Раніше заморозки були лише ночами.

В решті регіонів у п'ятницю вдень також буде досить свіжо: на сході всього від 4 до 7 градусів вище за нуль, у західних областях - 8 до 12 градусів тепла, а в центрі України +8 +10 градусів.

Синоптики попередили, що вранці у всій Україні можливий туман. А ось опадів 14 жовтня у країні не очікується.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Репутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтняРепутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтня
У жовтні Землю накриють ще дві магнітні бурі: названі датиУ жовтні Землю накриють ще дві магнітні бурі: названі дати
Температура до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтняТемпература до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтня
Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українцівРівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців
Коли і де українцям чекати 20-градусного морозу: синоптики дали відповідьКоли і де українцям чекати 20-градусного морозу: синоптики дали відповідь
Блок рекламы


Похожие новости
Чи чекати на аномальні снігопади взимку в Україні: детальний прогноз та картиЧи чекати на аномальні снігопади взимку в Україні: детальний прогноз та карти
Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українцівРівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців
Температура до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтняТемпература до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтня
Репутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтняРепутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтня
Суха, сонячна, але трохи свіжа: прогноз погоди в Україні на вихідніСуха, сонячна, але трохи свіжа: прогноз погоди в Україні на вихідні
Буде набагато тепліше: до кінця жовтня частина України чекає ще на одне "бабине літо", картаБуде набагато тепліше: до кінця жовтня частина України чекає ще на одне "бабине літо", карта
Зима в Україні: чи будуть люті морози та холодиЗима в Україні: чи будуть люті морози та холоди
Жовтень у Києві буде не лише з дощами: у які дні пригріє сонцеЖовтень у Києві буде не лише з дощами: у які дні пригріє сонце
На вихідних в Україні очікуються заморозки: де температура впаде нижче 0 градусівНа вихідних в Україні очікуються заморозки: де температура впаде нижче 0 градусів
У вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та датиУ вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та дати
Последние новости
Подгружаем последние новости