Морози не лише вночі: в Україні різко впала температура повітря, карта погоди

Бабине літо, яке радувало українців останніми днями, поступово поступається місцем осені - 14 жовтня вдень буде досить прохолодно, вранці місцями можливі заморозки.

Про це свідчить прогноз метеосайту Ventusky, інформує Апостроф .

Так, вранці у північних областях України (синя зона на карті) стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів. Раніше заморозки були лише ночами.

В решті регіонів у п'ятницю вдень також буде досить свіжо: на сході всього від 4 до 7 градусів вище за нуль, у західних областях - 8 до 12 градусів тепла, а в центрі України +8 +10 градусів.

Синоптики попередили, що вранці у всій Україні можливий туман. А ось опадів 14 жовтня у країні не очікується.