Подумали, що стався вибух: на Закарпатті вночі стався землетрус

Хоча магнітуда землетрусу не є небезпечною, він перелякав жителів Мукачево та навколишніх сіл, інформує ZN.ua.

Подумали, що стався вибух: на Закарпатті вночі стався землетрус
© Скріншот ZN.UA

В ніч на понеділок, 27 лютого, о 03:15 поблизу селища Велика Добронь Закарпатської області стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера на глибині 2 км, повідомив вранці Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився за 19 кілометрів на захід від міста Мукачево.

Як зазначають фахівці, хоча землетрус не несе загрози для населення, але за класифікацією відноситься до сильно відчутних, особливо всередині будівель.

«Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих посудинах злегка коливається», - пояснили фахівці відчуття людей в зоні землетрусу.

Також поштовхи були відчутні у автомобілях, які стояли на місці.

Водночас жителі Закарпатської області в районі землетрусу, зокрема в Мукачево, пишуть, що землетрус відчувався доволі сильно, а дехто навіть подумав, що десь неподалік пролунали вибухи і ідентифікували його як ударну хвилю.

«Здалося, ніби десь вибух і трясонуло», - прокоментувала повідомлення центру жителька Мукачево, яку підтримали чимало жителів міста.


Ірина Знась, ZN.ua





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