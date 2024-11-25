В Румунії сталися два землетруси поспіль

У неділю, 24 листопада, в Румунії сталося два землетруси поспіль. Сила землетрусів становила 4,1 та 3,5 бали.

Про це повідомив Національний інститут вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії, інформує Апостроф.

Відповідно до наданої інформації, перший землетрус магнітудою 4,1 стався в сейсмічній зоні Вранча. Воно сталося на глибині 128 км.

Другий землетрус магнітудою 3,5 стався на глибині 64,5 км.

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Зона Вранча — одна з найактивніших сейсмічних зон Європи, розташована в Румунії на стику Південних Карпат і Східних Карпат. Землетруси тут виникають через підземні тектонічні процеси, часто сягаючи значних магнітуд.







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