В Румунії сталися два землетруси поспіль

У неділю, 24 листопада, в Румунії сталося два землетруси поспіль. Сила землетрусів становила 4,1 та 3,5 бали.

Про це повідомив Національний інститут вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії, інформує Апостроф .

Відповідно до наданої інформації, перший землетрус магнітудою 4,1 стався в сейсмічній зоні Вранча. Воно сталося на глибині 128 км.

Другий землетрус магнітудою 3,5 стався на глибині 64,5 км.

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Зона Вранча — одна з найактивніших сейсмічних зон Європи, розташована в Румунії на стику Південних Карпат і Східних Карпат. Землетруси тут виникають через підземні тектонічні процеси, часто сягаючи значних магнітуд.