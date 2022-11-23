У Туреччині, неподалік Чорноморського узбережжя, стався сильний землетрус

Інформації щодо руйнувань чи постраждалих наразі немає, інформує ZN.ua.

У Туреччині, неподалік Чорноморського узбережжя, стався сильний землетрус
Screenshot з Google Maps

Зранку 23 листопада неподалік турецького міста Дюздже, розташованого всього в 115 км від Стамбулу, стався землетрус силою 6,1 бала. Тоді як максимальна магнітуда землетрусу становить близько 9,5. Подія сталася о 4:08 за місцевим часом на відносно невеликій глибині в 10 км, повідомляє Volcano Discovery.

Національної обсерваторії Афін (NOA) у своєму звіті зазначила, що потужність землетрусу становила 6,0, проте як зазначає агенція точна магнітуда, епіцентр і глибина землетрусу можуть бути переглянуті протягом наступних кількох годин або хвилин, коли сейсмологи переглядають дані та уточнюють свої розрахунки.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Перший сніг в Україні: у мережі діляться фото та відеоПерший сніг в Україні: у мережі діляться фото та відео
"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу
У Кенії слоненя вирішило познайомитися з репортером під час зйомок і стало зіркою мережіУ Кенії слоненя вирішило познайомитися з репортером під час зйомок і стало зіркою мережі
Можлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітруМожлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітру
У Києві та області зафіксовано найдовший період без морозівУ Києві та області зафіксовано найдовший період без морозів
Блок рекламы


Похожие новости
"Рай" задихається: водорості отруюють узбережжя популярних пляжів Атлантики"Рай" задихається: водорості отруюють узбережжя популярних пляжів Атлантики
Последние новости
Подгружаем последние новости