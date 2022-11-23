У Туреччині, неподалік Чорноморського узбережжя, стався сильний землетрус

Зранку 23 листопада неподалік турецького міста Дюздже, розташованого всього в 115 км від Стамбулу, стався землетрус силою 6,1 бала. Тоді як максимальна магнітуда землетрусу становить близько 9,5. Подія сталася о 4:08 за місцевим часом на відносно невеликій глибині в 10 км, повідомляє Volcano Discovery .

Національної обсерваторії Афін (NOA) у своєму звіті зазначила, що потужність землетрусу становила 6,0, проте як зазначає агенція точна магнітуда, епіцентр і глибина землетрусу можуть бути переглянуті протягом наступних кількох годин або хвилин, коли сейсмологи переглядають дані та уточнюють свої розрахунки.