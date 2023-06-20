Біля узбережжя Одеси солоність моря знизилася більш як удвічі

У пробах морської води знову виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом.

Відібрані проби морської води біля пляжів Одеси показали, що солоність нижче норми у понад два рази, інформує Одеська міська рада в Telegram.

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"У відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза; у відібраних пробах на 16-й станції В. Фонтана солоність також нижче норми у 2,2 раза", – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua .

У місті питна вода відповідає нормам.

У відібраних 14 червня пробах морської води біля порту Одеси знову виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. Зазначається, що виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції.